جامعة الإسكندرية ناعية سمير غانم: "كان من باكورة نجوم مسرح كلية الزراعة حتى أصبح رمزا لها"



نعت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة صانع البهجة الفنان الكبير سمير غانم، ابن كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.



وقالت الكلية، إن الفنان الراحل تبنى مسرح الليتوريا بالكلية موهبته الكوميدية في بداية حياته الفنية، ليكون من باكورة نجوم هذا المسرح الجامعي وأحد سفراءه فى عالم الفن، لينطلق بعد ذلك فى عالم التمثيل ويصبح من رموز الكوميديا والمسرح فى مصر والعالم العربى.



نسأل الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنا إليه راجعون.