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صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ سمير غانم

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان صلاح عبد الله صورة للنجم الراحل سمير غانم، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب تعليقا قائلا: "ببلغ حضرتك إن الملايين اللي أنت ضحكتهم؛ الحزن النهارده بيعصر قلبهم، بلغهم إن #سمير_غانم بيقولهم…مابحبش الحزن، لكن بحبهم.. وقولهم يدعولي #الفاتحة_والدعاء".

يذكر أن النجم سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد،وتم تشييع الجنازة صباح اليوم بحضور عدد من نجوم الفن، وأفراد العائلة.

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