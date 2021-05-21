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محلل سياسي: الإدارة الأمريكية تعي أن التهدئة في غزة بجهود مصرية خالصة

الجمعة 21/مايو/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور ماهر الصافي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بتيار الإصلاح في حركة فتح، إن ما فعله دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، بالقضية الفلسطينية وبالقدس وباللاجئين، جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه رسالة واضحة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، مفادها أن الفترة المقبلة ستكون فترة طاولة مفاوضات يجلس عليها الفلسطينيين والإسرائليين بوساطة مصرية أمريكية لحل النزاع وإيقاف تهويد القدس والعدوان المتكرر في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الصافي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أنه على الإدارة الأمريكية أن تعي أن ما حدث من مبادرة مصرية كانت بجهود مصرية خالصة رغم وجود ضغط عالمي على مصر لأنهم يعلمون جيدا أن مصر بمقدروها التدخل وإيقاف هذا العدوان الغاشم كما حدث عام 2014، عندما تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحقن دماء الفلسطينيين التي بلغ عددهم 90 شخصا تقريبا.

وتابع القيادي في حركة فتح، أنه حينما لم نستمع للقيادة المصرية ولغة العقل، تكبد قطاع غزة خسائر بشرية في عام 2014 تفوق الخسائر البشرية الحالية، من 260 خلال 11 يوما إلى 2700 شهيد في عام 2014، وهو ما يعطي رسالة واضحة للجميع أن الدم المصري والدم الفلسطيني واحد.


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