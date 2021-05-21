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غرفة الجيزة التجارية تنعي رجل الأعمال أحمد بهجت"واحدًا من رموز العمل العام"

الجمعة 21/مايو/2021 - 08:51 م
أحمد بهجت
أحمد بهجت
أحمد الشيخ
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نعت غرفة الجيزة التجارية، الدكتور أحمد بهجت الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الغرفة الذي وافته المنية اليوم، مقررةً إطلاق اسمه على القاعة الرئيسية للاجتماعات بالمقر الرئيسي للغرفة.

 

وكشف أحمد الخولي، سكرتير عام الغرفة ورئيس شعبة المستوردين والمصدرين بالغرفة، عن قرار مجلس إدارة الغرفة إطلاق اسم الدكتور أحمد بهجت على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالغرفة، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد بهجت سيظل واحدًا من رموز العمل العام وذلك بمختلف المجالات الاقتصادية وكذلك الرياضية وبذل الكثير فى سبيل رفعة وطننا الغالي مصر، مشيرًا إلى الطفرة التي تحققت بغرفة الجيزة خلال فترة رئاسته لمجلس إدارتها.

 

وتوفى صباح اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أحمد بهجت مؤسس مجموعة شركات بهجت ودريم، وإنترنت مصر، ودريم لاند، وجولدي للأجهزة الكهربائية

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وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت غرفة الجيزة التجارية أحمد بهجت

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