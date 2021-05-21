وفاء عامر ناعية سمير غانم: أحد الرموز الكوميدية المشرفة في الوطن العربي



نعت الفنانة وفاء عامر، الفنان القدير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس بعد صراع مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.



وأشادت عامر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بنعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنان الكبير سمير غانم أحد رموز المشرفة والكوميدية في الوطن العربي، وتخرج على يديه العديد من الفنانين والنجوم الكبار الآن وكان يحتضن الجميع ويساعدهم.



وتابعت الفنانة: "الفنان القدير سمير غانم دائما ما كان يصنع البهجة وتربينا على أعماله وأسعد الملايين من الجماهير ورسم الضحكة في قولبنا جميعا وعرف طلية حياته بالاحترام والضحكة البشوشة من القلب.



