Advertisements

وفاء عامر ناعية سمير غانم: أحد الرموز الكوميدية المشرفة في الوطن العربي

الجمعة 21/مايو/2021 - 08:56 م
أمنية فوزي
Advertisements

نعت الفنانة وفاء عامر، الفنان القدير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس بعد صراع مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأشادت عامر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بنعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنان الكبير سمير غانم أحد رموز المشرفة والكوميدية في الوطن العربي، وتخرج على يديه العديد من الفنانين والنجوم الكبار الآن وكان يحتضن الجميع ويساعدهم.

وتابعت الفنانة: "الفنان القدير سمير غانم دائما ما كان يصنع البهجة وتربينا على أعماله وأسعد الملايين من الجماهير ورسم الضحكة في قولبنا جميعا وعرف طلية حياته بالاحترام والضحكة البشوشة من القلب.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 9 ساعات

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 9 ساعات

الفجر يكشف تشكيل الأهلي ضد صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ يوم

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كيف أخفت إيمي ودنيا سمير غانم على والدتهن خبر وفاة سمير غانم؟

منذ حوالي 3 ساعات

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ ثلث ساعة

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

إشارة جديدة من رمضان صبحي لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن بقاء ميسي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

09:30 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

05:05 م

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله