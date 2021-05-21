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موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، ضيفا ثقيلا مساء غد السبت أمام صن داونز الجنوب إفريقي ضمن إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال أفريقيا

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد حسم مواجهة الذهاب على أرضية ملعب السلام، أمام صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل لقب البطولة وصن دوانز الجنوب إفريقي،  في تمام الساعة الثالثة من مساء غد السبت الموافق 22 مايو الجاري.

وتنقل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حصريا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر يحمل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية " 2019 - 2020"، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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موسيماني مواجهة صن داونز الأهلي

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