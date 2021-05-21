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نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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كرم مساء اليوم الجمعة نادي الصيد بالإسكندرية، بطلين كأس العالم في الرماية الأخوين"عزمي محيلبة" وشقيقه"عبد العزيز محيلبه" الحاصلين على الميداليتين الذهبية والبرونزية في بطولة كأس العالم للرماية في منافسات الاسكيت في إيطاليا.
 
ويعد الحصول على بطولة كأس العالم في الرماية إنجاز تاريخي رياضي غير مسبوق، بحصول مصر لأول مرة على بطولة كأس العالم في الرماية منذ تاريخ الرياضة في مصر.

وقد حصل عزمي محيلبة على المركز الأول في بطولة كأس العالم وحصل على الميدالية الذهبية، وشقيقه المركز الثالث في البطولة بحصوله على الميدالية البرونزية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إن البطلين عزمي وعبد العزيز محيلبة سجلا أسم مصر في الصفوف العالمية، وجعل النشيد الوطني يعزف عالميا، متمنية إنهما سيشرفا مصر في أولمبياد طوكيو.
 
فيما قال السفير سعد عقل رئيس نادي الصيد إن الشقيقين حصدا جوائز في البطولات العربية والإفريقية، خلال العشر سنوات الماضية، مضيفا أن نادي الصيد هو مصنع أبطال، ويهتم دائما برياضة الرماية، وأنه خلال العشر سنوات الأخيرة تم الاهتمام أكثر برياضة الرماية، وقد تم تطوير ميدان الرماية، ليصبح أكبر ميدان لتلك الرياضة، كما تم تقديم الدعم المعنوي للرماة، وقد تم تقديم دعم غير محدود.

وذكر أن الرامي عزمي تقدم للتأهل في الاولمبياد للمرة الثالثة على التوالي منذ عام ٢٠١٢، وقد وجه رئيس النادي الشكر لوالد الرماة، واصفا إياه"هو الجندي المجهول لبطولة الأخوين"، كما قدم الشكر لأعضاء لجنة الرماية في النادي.
 
جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أعضاء مجلس النواب، أعضاء من لجنة اتحاد الرماية.
 
وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في بيان رسمي سابق إن الاتحاد المصري للرماية حقق إنجاز لم يحدث منذ عام ١٩٥٠ بحصد ميدالية ذهبية في كأس العالم واقتناص عدة ميداليات في بطولة واحدة.
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية

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