سماح أنور عن رحيل سمير غانم: سيبقى خالدًا في قلوبنا



نعت الفنانة سماح أنور، الفنان القدير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس بعد صراع مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.



وأضافت أنور خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفنان القدير سمير غانم أحد الرموز على مدار الأعوام الماضية حيث رسخ قواعد الكوميديا وصنع السعادة في قلوب محبيه بمختلف أعمارهم.. وطلع مننا ضحكت القلب الصافية.



وقالت الفنانة، إن جميع الأجيال يعشقون الفنان الكبير سمير غانم وقدم لون من الكوميديا دون النظر إلى رأي النقاد أو الجماهير لأنه كان يعي جيدا إمكانياته ومدى موهبته، وسيبقى خالد في قلوب الملايين من عشاقه على مدار العصور.



