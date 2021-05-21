"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل مبادرة شباب الخير (فيديو)



قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة شباب الخير هي إحدى مبادرات وزارة التنمية المحلية مع المجمتع المدني المجلس الوطني للشباب، وتهدف لتوفير السلع بأسعار مناسبة وخاصة في المناطق الشعبية والأحياء البسيطة والقرى الأكثر احتياجا.



وأضاف قاسم، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المبادرة تستهدف توظيف شباب من الجنسين وتشجيعهم على إقامة مشروعات، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وتمكين الشباب في كل المجالات.



وتابع مساعد الوزير، أن المبادرة بدأت يوم 13 أبريل وهو 1 رمضان الماضي، من خلال 30 سيارة ثم 40 سيارة في 12 محافظة كمرحلة أولى، وهي القاهرة الجيزة والقليوبية والغربية والبحيرة وكفرالشيخ والمنوفية وشمال سيناء والدقهلية والمنيا وبني سويف والشرقية، على أن تستكمل بقية المحافظات بداية من السبت 22 مايو الجاري.

