قيادي في "فتح": يجب على إسرائيل الانصهار مع كافة اتفاقيات الفترة المقلبة



قال الدكتور ماهر الصافي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بتيار الإصلاح في حركة فتح، إن إرسال وفدين مصريين إلى قطاع غزة وتل أبيب، من شأنه إرساء دعائم لوقف إطلاق النار كما يرسي قواعد الحل في الفترة المقبلة، لأن وجود حكومة يمينية متطرفة متشددة في إسرائيل تساعد على مزيد من القتل والدمار والعنصرية وتهويد القدس.



وأضاف الصافي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تنصاع إلى الأمر الواقع، وأن تحاول الانصهار مع كافة الاتفاقيات التي ستوقع في الفترة المقبلة من أجل أن يكون للفلسطينيين حق في القدس وفي كافة الأراضي، وذلك لأن إسرائيل تسيطر على ما يزيد عن 80% من الأراضي الفلسطينية.



وتابع: "على الإدارة الأمريكية أن تعي أن ما حدث من مبادرة مصرية كانت بجهود مصرية خالصة رغم وجود ضغط عالمي على مصر لأنهم يعلمون جيدا أن مصر بمقدروها التدخل وإيقاف هذا العدوان الغاشم كما حدث عام "2014، موضحا أن ما فعله دونالد ترامب بالقضية الفلسطينية وبالقدس وباللاجئين، جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه رسالة واضحة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، مفادها أن الفترة المقبلة ستكون فترة طاولة مفاوضات يجلس عليها الفلسطينيين والإسرائليين بوساطة مصرية أمريكية.



