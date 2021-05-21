محاكمة موظف لسرقته مبلغ مالي من شركة إتصالات للجنح

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، باحالة موظف لقيامه بسرقة مبلغ مالي من شركة إتصالات بالمقطم إلي محكمة الجنح.



وأستمعت النيابة إلي أقوال المتهم الذي أعترف في التحقيقات بالواقعة وقال بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة ومروره بضائقة مالية إختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك تمكن من الإستيلاء على مفاتيح الشركة، وإصطناع نسخة منها بإحدى ورش تصنيع المفاتيح، ثم توجه لفرع الشركة عقب غلقه وإنصراف العاملين، وتمكن من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، كما أضاف المتهم بقيامه بإيداع المبلغ المالى المُستولى عليه بحسابه الشخصى بإحدى البنوك.



بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مدير فرع إحدى شركات الاتصالات مفاده باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل فرع الشركة محل عمله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بفرع الشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، علي النحو المشار إليه، وبإستدعاء المبلغ إتهمه بالسرقة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.