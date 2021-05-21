مفتي الجمهورية: جماعة الإخوان هى "أم" كل التنظيمات الإرهابية

قال الدكتو شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك خيط رابط بين التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم ومن أشهرها القاعدة، وداعش، وحسم وبين جماعة الإخوان.



وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن فكر الإخوان متغلغل في كل التنظيمات الإرهابية، مضيفا أن جماعة الإخوان هى أم كل التنظيمات الإرهابية، حتى وإن أنكروا ذلك.



وأضاف الدكتو شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن دراسات مرصد الفتاوى التكفيرية أكدت على العلاقة بين الإخوان، وكل التنظيمات الإرهابية، منوها بأن الإسلام جاء لإقرار السلام، وعمران الأرض.

