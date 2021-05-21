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السفير الفلسطيني بالقاهرة: دور مصر تاريخي ومحوري تجاه القضية الفلسطينية

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أشاد دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى القاهرة، بالدور المحوري والتاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاتها الفعالة مع كافة الاطراف وتحركاتها الهادفة في صون الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف اللوح، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن أصالة وعروبة مصر الشقيقة الكبرى لكل العرب، لافتا أنها جاءت في وقت ما أحوج الشعب الفلسطيني فيه إلى مد يد العون والمساعدة له لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب السفير الفلسطيني لدى القاهرة، بضرورة البناء على مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار فلسطين مطالبا جميع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالمشاركة في تلك المبادرة لإصلاح ما خلفه الاحتلال من دمار شامل للبنية التحتية في مختلف القطاعات لافتا أن ما حجم الدمار في العشرة الأيام الأخيرة يفوق كل ما ارتكبته قوات الاحتلال خلال الأعوام السابقة.

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