شاهد.. اول تعليق من إيمي سمير غانم على وفاة والدها





حرصت الفنانة ايمي سمير غانم، علي الدعاء لوالدها الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض أدي الي تدهور حالته الصحية.



حيث نشرت الفنانة ايمي سمير غانم، عبر صفحتها الشخصية علي "انستجرام" صورة بها دعاء لوالدها، قائلة: " اللهم تقبله وارحمه وادخله في الفردوس الأعلى من الجنة، يارب أنها أول ليلة له في قبره اللهم أنس وحشته وارحم وحدته وثبته عند السؤال، واجعل قبره روضه من رياض الجنة، اللهم قر عينه بقربك واسعده بجوارك ومتع بصره في الجنة بالنظر إلى وجهك الكريم".



وتعرض النجم سمير غانم لوعكة صحية مؤخرا، تسببت في نقله إلى المستشفى، وتدهور حالته الصحية، بينما أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، الذى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، ونقلها هى الأخرى إلى المستشفى.



يذكر أن سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.



وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقرروا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.