السعودية تثمن الجهود المصرية فى إعلان وقف إطلاق النار بقطاع غزة

عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وثمنت الجهود التى بذلتها مصر وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى فى هذا الشأن، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".









كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.









وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.



