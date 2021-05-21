صراع التأهل للأبطال.. موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي





يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي استون فيلا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



