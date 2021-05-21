أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك





استقر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم شكوى ضد الإدارة البيضاء خلال الساعات المقبلة.





جاءت سبب شكوى اللاعب، عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع التزامه مع الفريق سواء فى التدريبات والمباريات.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود محاولات من جانب الإدارة وبعض اللاعبين الكبار فى النادي من أجل منع اللاعب من هذه الخطوة.





وتابع المصدر، أن هناك إصرار من جانب أشرف بن شرقي على تقديم شكوى ضد إدارة الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال وكيل أعماله.





ويعد أشرف بن شرقي، أحد العناصر الأساسية والمؤثرة في تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.



