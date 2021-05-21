تعرف على ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا









يترقب جماهير وعشاق كرة القدم حول العالم، المباراة النارية في نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سوف تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي.





ومن المقرر أن تقام مباراة القمة الإنجليزية في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:





1- ايرلينج هالاند " بروسيا دورتموند" برصيد 10 أهداف

2- كيليان مبابي " باريس سان جيرمان" برصيد 8 أهداف

3- الفارو موراتا " يوفنتوس" برصيد 6 أهداف

4- كريم بنزيما " ريال مدريد" برصيد 6 أهداف

5- راشفورد " مانشستر يونايتد" برصيد 6 أهداف

6- محمد صلاح " ليفربول" برصيد 6 أهداف

7- نيما دا سيلفا " برصيد 6 أهداف

8- أوليفيه جيرو " تشيلسي " برصيد 6 أهداف

9- يوسف النصيري "إشبيلية" برصيد 6 أهداف



