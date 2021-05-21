Advertisements

تعرف على ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


يترقب جماهير وعشاق كرة القدم حول العالم، المباراة النارية في نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سوف تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة الإنجليزية في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1- ايرلينج هالاند " بروسيا دورتموند" برصيد 10 أهداف
2- كيليان مبابي " باريس سان جيرمان" برصيد 8 أهداف
3- الفارو موراتا " يوفنتوس" برصيد 6 أهداف
4- كريم بنزيما " ريال مدريد" برصيد 6 أهداف
5- راشفورد " مانشستر يونايتد" برصيد 6 أهداف
6- محمد صلاح " ليفربول" برصيد 6 أهداف
7- نيما دا سيلفا " برصيد 6 أهداف
8- أوليفيه جيرو " تشيلسي " برصيد 6 أهداف
9- يوسف النصيري "إشبيلية" برصيد 6 أهداف

أخبار تهمك

الفجر يكشف تشكيل الأهلي ضد صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ يوم

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

كيف أخفت إيمي ودنيا سمير غانم على والدتهن خبر وفاة سمير غانم؟

منذ حوالي 3 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن بقاء ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

إشارة جديدة من رمضان صبحي لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

09:30 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

05:05 م

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله