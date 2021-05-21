باسم سمرة ينعى وفاة سمير غانم

نعى الفنان باسم سمرة وفاة النجم سمير غانم من خلال صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب تعليقا قائلا: "أتقدم بخالص العزاء لأسرة أستاذ الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته.. ستظل واحد من أهم رموز الفن الكوميدي لأى شخص مصرى أو عربى.. وداعا يا سمورة".



يذكر أن النجم سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد،وتم تشييع الجنازة صباح اليوم بحضور عدد من نجوم الفن، وأفراد العائلة.