Advertisements

سفير فلسطين بالقاهرة: غزة منطقة منكوبة الآن (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إن وقف إطلاق النار يشكل أساس متين لأي إصلاحات في قطاع غزة، لافتا ان مصر تبذل جهود كبيرة لعدم تكرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وأضاف اللوح، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قطاع غزة في حاجة ملحة لمساعدة من جميع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني عاش ليلة من الفرح أمس بفضل جهود القيادة السياسية المصرية التي حرصت على حقن الدماء.

وتابع السفير الفلسطيني لدى القاهرة، أن مصر وفلسطين يد واحدة وفي خندق واحد وهذه الشراكة ستستمر بين الشعبين والقيادتين على مدار التاريخ في جميع المجالات، مضيفا: وصلت قافلة المساعدات الإنسانية للأحزاب السياسية المصرية صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، وهي عبارة عن 80 شاحنة على متن 75 حافلة ركاب و11 سيارة ملاكي.

أخبار تهمك

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن بقاء ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

كيف أخفت إيمي ودنيا سمير غانم على والدتهن خبر وفاة سمير غانم؟

منذ حوالي 3 ساعات

إشارة جديدة من رمضان صبحي لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 9 ساعات

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ يوم

الفجر يكشف تشكيل الأهلي ضد صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

09:30 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

05:05 م

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله