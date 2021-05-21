إغلاق 32 محلا ومنشأة صناعية لعدم الالتزام بإجراءات السلامة في مصر القديمة

أغلقت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، ٣٢ محلا ومنشأة صناعية، لعدم التزامهم بإجراءات السلامة، يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمراجعة جميع المنشآت التي تشكل خطورة أسفل العقارات، سواء كانت مرخصه أو بدون ترخيص، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.







جاء الإغلاق، بناء على حملة تابعها اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، بالتنسيق مع إدارة المحلات بالحي، حيث شملت الحملة كذلك، التفتيش على المخازن والورش الموجودة داخل الكتل السكنية، وأسفل العقارات، والتي تستخدم مواد خطرة و غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية.





يأتي ذلك حفاظ على أرواح المواطنين، وتفاديا لحدوث كوارث وحرائق بتلك المباني.





ويهيب حي مصر القديمة، بالمواطنين بسرعة توفيق أوضاعهم والتقدم لاستخراج التراخيص اللازمه لمزاولة الأنشطة واستيفاء كافة وسائل واشتراطات الحماية المدنيه بالتأمين ضد مخاطر الحريق، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.











