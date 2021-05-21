إغلاق 32 محلا ومنشأة صناعية لعدم الالتزام بإجراءات السلامة في مصر القديمة

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إغلاق 32 محلا ومنشأة صناعية لعدم الالتزام بإجراءات السلامة في مصر القديمة
الجمعة 21/مايو/2021 - 09:36 م
إسماعيل منطاوي
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أغلقت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، ٣٢ محلا ومنشأة صناعية، لعدم التزامهم بإجراءات السلامة، يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمراجعة جميع المنشآت التي تشكل خطورة أسفل العقارات، سواء كانت مرخصه أو بدون ترخيص، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
جاء الإغلاق، بناء على حملة تابعها اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، بالتنسيق مع إدارة المحلات بالحي، حيث شملت الحملة كذلك، التفتيش على المخازن والورش الموجودة داخل الكتل السكنية، وأسفل العقارات، والتي تستخدم مواد خطرة و غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية.
يأتي ذلك حفاظ على أرواح المواطنين، وتفاديا لحدوث كوارث وحرائق بتلك المباني.
ويهيب حي مصر القديمة، بالمواطنين بسرعة توفيق أوضاعهم والتقدم لاستخراج التراخيص اللازمه لمزاولة الأنشطة واستيفاء كافة وسائل واشتراطات الحماية المدنيه بالتأمين ضد مخاطر الحريق، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
جاء الإغلاق، بناء على حملة تابعها اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، بالتنسيق مع إدارة المحلات بالحي، حيث شملت الحملة كذلك، التفتيش على المخازن والورش الموجودة داخل الكتل السكنية، وأسفل العقارات، والتي تستخدم مواد خطرة و غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية.
يأتي ذلك حفاظ على أرواح المواطنين، وتفاديا لحدوث كوارث وحرائق بتلك المباني.
ويهيب حي مصر القديمة، بالمواطنين بسرعة توفيق أوضاعهم والتقدم لاستخراج التراخيص اللازمه لمزاولة الأنشطة واستيفاء كافة وسائل واشتراطات الحماية المدنيه بالتأمين ضد مخاطر الحريق، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
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