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محمد موسى ناعيًا سمير غانم: "منبع البهجة والإيجابية"

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نعى الإعلامي محمد موسى الفنان القدير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

وقال موسى، خلال برنامجه "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،: "رحم الله هذا الفنان القدير الذي أبهج ملايين المصريين علي مر عشرات السنوات وكان منبع للبهجة والإيجابية.. الفنان سمير غانم عاش عمره كله وهو منفتح علي الجميع ومحبًا للجميع".

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنان سمير غانم عبر حسابه الرسمي، في موقع "تويتر".

وقال الرئيس السيسي: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وشيع العشرات مساء اليوم الجمعة جثمان الفنان الراحل سمير غانم من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد أداء صلاة الجنازة عليه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة نصر وسط وداع من محبيه وزملائه بالوسط الفني.

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة.

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