أبويا مات.. سماح أنور تنهار على الهواء بعد وفاة سمير غانم (فيديو)

دخلت الفنانة سماح أنور، في وصلت بكاء على الهواء، أثناء الحديث عن ذكرياتها من الفنان القدير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس بعد صراع مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.



وقالت أنور، خلال تصريحاتها لـ برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم،: "دعمني كتير ووقف جمبي وكان بيرشحني لأعمال كتير خلال الـ20 سنة الماضية".



وتابعت لفنانة سماح أنور،: "لما عملت حادثة كان بيسأل عليا كل يوم وعندما علم أنني بحاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج تواصل مع الرجل العظيم الأمير فيصل بن فهد حيث تكفل بعلاجي 11 سنة.. أشعر إن أبويا مات النهاردة الوحيد اللي كان بيسأل عليا ويضحكني".



