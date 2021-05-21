أبويا مات.. سماح أنور تنهار على الهواء بعد وفاة سمير غانم (فيديو)

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أبويا مات.. سماح أنور تنهار على الهواء بعد وفاة سمير غانم (فيديو)
الجمعة 21/مايو/2021 - 11:20 م
أمنية فوزي
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دخلت الفنانة سماح أنور، في وصلت بكاء على الهواء، أثناء الحديث عن ذكرياتها من الفنان القدير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس بعد صراع مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.
وقالت أنور، خلال تصريحاتها لـ برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم،: "دعمني كتير ووقف جمبي وكان بيرشحني لأعمال كتير خلال الـ20 سنة الماضية".
وتابعت لفنانة سماح أنور،: "لما عملت حادثة كان بيسأل عليا كل يوم وعندما علم أنني بحاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج تواصل مع الرجل العظيم الأمير فيصل بن فهد حيث تكفل بعلاجي 11 سنة.. أشعر إن أبويا مات النهاردة الوحيد اللي كان بيسأل عليا ويضحكني".
وقالت أنور، خلال تصريحاتها لـ برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم،: "دعمني كتير ووقف جمبي وكان بيرشحني لأعمال كتير خلال الـ20 سنة الماضية".
وتابعت لفنانة سماح أنور،: "لما عملت حادثة كان بيسأل عليا كل يوم وعندما علم أنني بحاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج تواصل مع الرجل العظيم الأمير فيصل بن فهد حيث تكفل بعلاجي 11 سنة.. أشعر إن أبويا مات النهاردة الوحيد اللي كان بيسأل عليا ويضحكني".
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