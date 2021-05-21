خالد قاسم: حجم مبيعات "شباب الخير" بلغ 1811 طن من السلع الغذائية المتنوعة

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خالد قاسم: حجم مبيعات "شباب الخير" بلغ 1811 طن من السلع الغذائية المتنوعة
الجمعة 21/مايو/2021 - 09:44 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم التعاقد مع شركات شبابية للسلع الغذائية بهدف تشجيع الشباب، حيث يتم أخذ المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة وبالتالي الوسطاء يمتنعون، وذلك في 30 سلعة متنوعة بين اللحوم والدواجن والشاي والسكر وعسل النحل وزيت الزيتون والمكرونة.
وأضاف قاسم، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه حجم المبيعات في مبادرة شباب الخير بلغ ما يقرب من 1811 طن من اللحوم والدواجن والمنتجات الأساسية، وخدمنا على 617 ألف مواطن في 7 محافظات، من خلال 40 سيارة غطت حوالي 61 مركز ومدينة وحي في هذه المحافظات، كما تم توفير فرص عمل لعدد من الشباب بلغت 134 فرصة.
يذكر أن مبادرة شباب الخير هي إحدى مبادرات وزارة التنمية المحلية مع المجمتع المدني المجلس الوطني للشباب، وتهدف لتوفير السلع بأسعار مناسبة وخاصة في المناطق الشعبية والأحياء البسيطة والقرى الأكثر احتياجا، وتستهدف توظيف شباب من الجنسين وتشجيعهم على إقامة مشروعات، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وتمكين الشباب في كل المجالات.
وبدأت المبادرة يوم 13 أبريل وهو 1 رمضان الماضي، من خلال 30 سيارة ثم 40 سيارة في 12 محافظة كمرحلة أولى، وهي القاهرة الجيزة والقليوبية والغربية والبحيرة وكفرالشيخ والمنوفية وشمال سيناء والدقهلية والمنيا وبني سويف والشرقية، على أن تستكمل بقية المحافظات بداية من السبت 22 مايو الجاري.
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