Advertisements

خالد قاسم: حجم مبيعات "شباب الخير" بلغ 1811 طن من السلع الغذائية المتنوعة

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم التعاقد مع شركات شبابية للسلع الغذائية بهدف تشجيع الشباب، حيث يتم أخذ المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة وبالتالي الوسطاء يمتنعون، وذلك في 30 سلعة متنوعة بين اللحوم والدواجن والشاي والسكر وعسل النحل وزيت الزيتون والمكرونة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه حجم المبيعات في مبادرة شباب الخير بلغ ما يقرب من 1811 طن من اللحوم والدواجن والمنتجات الأساسية، وخدمنا على 617 ألف مواطن في 7 محافظات، من خلال 40 سيارة غطت حوالي 61 مركز ومدينة وحي في هذه المحافظات، كما تم توفير فرص عمل لعدد من الشباب بلغت 134 فرصة.

يذكر أن مبادرة شباب الخير هي إحدى مبادرات وزارة التنمية المحلية مع المجمتع المدني المجلس الوطني للشباب، وتهدف لتوفير السلع بأسعار مناسبة وخاصة في المناطق الشعبية والأحياء البسيطة والقرى الأكثر احتياجا، وتستهدف توظيف شباب من الجنسين وتشجيعهم على إقامة مشروعات، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وتمكين الشباب في كل المجالات.

وبدأت المبادرة يوم 13 أبريل وهو 1 رمضان الماضي، من خلال 30 سيارة ثم 40 سيارة في 12 محافظة كمرحلة أولى، وهي القاهرة الجيزة والقليوبية والغربية والبحيرة وكفرالشيخ والمنوفية وشمال سيناء والدقهلية والمنيا وبني سويف والشرقية، على أن تستكمل بقية المحافظات بداية من السبت 22 مايو الجاري.

أخبار تهمك

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ يوم

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على غيابات ريال مدريد وفياريال قبل مباراة الغد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رعب في الأهلي قبل مواجهة صن داونز لهذا السبب

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل..مصادر: مصر تواصل إمداد الأردن بالكهرباء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 10 ساعة

إشارة جديدة من رمضان صبحي لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

09:30 م

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

05:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله