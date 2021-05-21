خالد قاسم: حجم مبيعات "شباب الخير" بلغ 1811 طن من السلع الغذائية المتنوعة



قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم التعاقد مع شركات شبابية للسلع الغذائية بهدف تشجيع الشباب، حيث يتم أخذ المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة وبالتالي الوسطاء يمتنعون، وذلك في 30 سلعة متنوعة بين اللحوم والدواجن والشاي والسكر وعسل النحل وزيت الزيتون والمكرونة.



وأضاف قاسم، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه حجم المبيعات في مبادرة شباب الخير بلغ ما يقرب من 1811 طن من اللحوم والدواجن والمنتجات الأساسية، وخدمنا على 617 ألف مواطن في 7 محافظات، من خلال 40 سيارة غطت حوالي 61 مركز ومدينة وحي في هذه المحافظات، كما تم توفير فرص عمل لعدد من الشباب بلغت 134 فرصة.



يذكر أن مبادرة شباب الخير هي إحدى مبادرات وزارة التنمية المحلية مع المجمتع المدني المجلس الوطني للشباب، وتهدف لتوفير السلع بأسعار مناسبة وخاصة في المناطق الشعبية والأحياء البسيطة والقرى الأكثر احتياجا، وتستهدف توظيف شباب من الجنسين وتشجيعهم على إقامة مشروعات، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وتمكين الشباب في كل المجالات.



وبدأت المبادرة يوم 13 أبريل وهو 1 رمضان الماضي، من خلال 30 سيارة ثم 40 سيارة في 12 محافظة كمرحلة أولى، وهي القاهرة الجيزة والقليوبية والغربية والبحيرة وكفرالشيخ والمنوفية وشمال سيناء والدقهلية والمنيا وبني سويف والشرقية، على أن تستكمل بقية المحافظات بداية من السبت 22 مايو الجاري.

