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رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة كفر العلو

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في رسامة شيوخ جدد لكنيسة كفر العلو الإنجيلية بالقاهرة.

وقدم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا قيادات السنودس ومجمع القاهرة والشيوخ والشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمة الاحتفال: "الكلمة المقدسة لها سلطان، تمسكوا بكلمة الله، والبعيد عن كلمة الله بعيد عن الله، فكيف نعرف الله دون أن نعرف حديثه".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "التقوى الشخصية مسؤولية، وتقوى القادة مسؤولية، وتذكروا دائمًا أن الخطية تبدأ بفكرة وتبرير فسقوط، وهي أخطر ما يواجه المؤمنين والقادة تلك المساحة الرمادية الخاصة بتبرير ما لا يمكن تبريرة دون حدود".

كما شارك في برنامج الاحتفالية القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس نادر نبيل، راعي الكنيسة الإنجيلية بكفر العلو، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ رأفت نصيف، بكنيسة كفر العلو الإنجيلية.

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