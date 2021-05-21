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تعرف على غيابات ريال مدريد وفياريال قبل مباراة الغد

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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يواجه نادي ريال مدريد نادي فياريال غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء ضمن منافسات الدوري الأسباني، ويغيب عن الفريقين عدة لاعبين هامين للإصابة.

غيابات ريال مدريد:
- أعلن ريال مدريد الأسبوع الماضي عن إصابة اللاعب توني كروس لاعب خط وسط الفريق بفيروس كورونا وذلك بعد إيجابية مسحته الطبية.
-وأعلن اليوم زيدان المدير الفني للفريق عن إصابة هازارد مرة أخرى فهو لا يريد أن يخاطر به في مباراة الغد فهو يعاني من حمل عضلي زائد.

إصابات فياريال:
- يغيب اللاعب جونار سولشاير عن مباراة الغد حيث أنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل.

وبذلك سوف يتأثر الفريقين بالإصابات وخصوصا ريال مدريد الذي يريد أن يزيد من عدد نقاطه للإقتراب من الفوز بلقب الليجا، والجدير بالذكر أن يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 81 نقطة بينما يحتل نادي فياريال المركز السابع برصيد 58 نقطة.

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