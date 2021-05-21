عاجل - رعب في الأهلي قبل مواجهة صن داونز لهذا السبب





تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب بيتسو موسيماني، بعد اختيار الحكم سيكازوي لإدارة مباراة صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال أفريقيا.





سيكازوي يثير قلق مسؤولي الأهلي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي بإياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة من عصر غدًا السبت.





ويمتلك سيكازوي حكم مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي بإياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، تاريخا مثيرا للجدل تسبب في إيقافه خمس أشهر في وقت سابق.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تغلب على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين ضمن إطار منافسات دور ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



