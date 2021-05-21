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سموحة يعمق جراح الإنتاج الحربي في الدوري المصري

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق فريق سموحة فوز عريض  على ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (4-2) مساء اليوم الجمعة، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 للدوري المصري الممتاز.

أحرز أطهر الطاهر هدف  سموحة  الأول في الدقيقة 33 من وسجل أحمد عبد القادر المعار الثاني في الدقيقة 58، ثم أضاف الهدف الثاني له والثالث لسموحة في الدقيقة 70، وأضاف رفيق كابو الهدف الرابع في الدقيقة 74  ولكن الإنتاج الحربي حاول الانتفاضة قبل نهاية اللقاء وحصل على ضربة جزاء سجل منها محمد عبد المجيد في الدقيقة (90+1)، وأحرز الإنتاج الحربي ثاني أهدافه في الدقيقة 90+4 عن طريق رأسية مصطفى البدري ولكن صحوة الإنتاج، جاءت متأخرة ولم تشفع له للعودة للمباراة.

وبهذا الفو سموحة رفع رصيده بقيادة مدربه أحمد سامي إلى 35 نقطة، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب، وتجمد رصيد  الإنتاج الحربي بقيادة مدربه أحمد عبد المنعم "كشري"،عند 13 نقطة في المركز الـ18 والأخير.

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