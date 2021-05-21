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عاجل.. إصابة حسام عاشور بالرباط الصليبي
الجمعة 21/مايو/2021 - 10:05 م
إسلام عودة
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أعلن الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى والدكتور محمد عنان طبيب الفريق عن إصابة حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.
ومن المقرر أن يجرى حسام عاشور عمليه جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعربت إدارة نادى الاتحاد السكندرى عن أملها فى شفاء اللاعب وعودته للملاعب فى أقرب وقت ممكن.
وكان عاشور أصيب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أثناء مباراة المصرى التى أقيمت أمس بالأسكندرية وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهد دون رد.
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