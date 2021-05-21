ننشر الجزء الثالث من حيثيات حكم الإدارية العليا بشأن تنظيم رؤية الطفل

أودعت المحكمة الإدارية العليا، "الدائرة الأولي " بمجلس الدولة، الجزء الثالث من حيثيات الحكم الصادر والذي شغل طائفة من المجتمع بشأن أطفالهم وتنظيم رؤية المحضون، وتضمن الحكم قبول طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل، والتى قضت فيه المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.



وتضمن الجزء الثالث من حيثيات الحكم المشار إليه، أنه لا محل قانونًا لما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه ومنطوقه من أنه كان يتعين أن يتضمن نص المادة (٤) من القرار المطعون فيه بعد أن عدد أماكن رؤية الصغير الأربعة عبارة " ما لم يُحدد القاضي مكانًا آخر للرؤية "، إذ إن هذه العبارة المطلوب إضافتها تنطوي على تفويض من مُصدر القرار وهو وزير العدل للقاضي في تحديد أماكن أخرى، وهو ما لا يجوز قانونًا لكون وزير العدل مفوضًا من المشرع في تحديد أماكن الرؤية المنصوص عليه في المادة (٤) من القرار الطعين، ولا يجوز للمفوض أن يفوض غيره في الاختصاص المُقرر له قانونًا بموجب نص تشريعي فوضه في هذا الاختصاص ولم يفوضه في تفويض غيره فيه، فالقاعدة أنه لا يجوز التفويض في التفويض بغير نص.



وحيث إنه بشأن النعي ببطلان المادة (٥) من القرار المطعون فيه على سند من تنظيمها مدة رؤية الصغير المحضون دون تفويض من السلطة التشريعية لمُصدر القرار (وزير العدل) في هذا الشأن، مما يُشكل اعتداءً وافتئاتًا على السلطة التشريعية، فإن ذلك مردود عليه بأن تنظيم وزير العدل لمدة الرؤية على نحو ما تضمنته المادة (٥) من القرار المطعون فيه قد جاء استنادًا إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة (٦٩) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي فوض وزير العدل في إصدار قرار بتنظيم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة برؤية الصغير المحضون، وتسليمه ــ وذلك في حالة عدم اتفاق الحاضن وصاحب الحق في الرؤية على تنظيم ممارسة حق الرؤية مكانًا وزمانًا ـــ وهذا التنظيم المفوض فيه وزير العدل يتسع ليشمل ــ على نحو ما تضمنته المادة (٥) من القرار المطعون فيه ــ وضع ضوابط لمدة الرؤية تكفل الحد الأدنى لمدة رؤية الصغير المحضون أسبوعيًا، والأوقات التي يتعين أن يكون تنفيذ حكم الرؤية خلالها، بحيث تتفق هذه الأوقات وطبيعة الأماكن المعينة في الحكم القضائي من حيث مواعيد العمل بها.



وكذلك مُراعاة تحقيق هذه الضوابط لمدة الرؤية للمصلحة الفضلى للصغير وهي الغاية الأسمى من إقرار وتنظيم حق الرؤية، من حيث مناسبة مواعيد الرؤية وعدم تعارضها مع أوقات نوم الصغير المحضون وطعامه وترفيهه، ودراسته، وقد جاءت هذه الضوابط المنصوص عليها في المادة (٥) من القرار المطعون فيه لتنظم أوقات تنفيذ أحكام الرؤية على نحو يتفق ويتسق مع حدود حق رؤية الصغير المحضون والتي تقف بهذا الحق عند رؤية صاحب الحق في الرؤية للصغير المحضون في المكان المحدد للرؤية في حضور الحاضن وتحت بصره وسيطرته، ودون أن يمتد هذا الحق إلى اصطحاب من له الحق في الرؤية للصغير المحضون بعيدًا عن الحاضن ودون موافقته ــ ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ــ وعلى ذلك فالمدة المناسبة لرؤية صاحب الحق في الرؤية للصغير المحضون يتعين أن تكون متناسبة ومتماشية مع مفهوم الحق القانوني والشرعي الصحيح لحق رؤية الصغير المحضون، ولا تتجاوزه بحيث تُخرج هذا الحق من إطاره المُحدد له لتدخله في إطار حق آخر مستقل عنه في طبيعته ومفهومه وهو حق استضافة الصغير المحضون من جانب من له الحق في ذلك ــ على نحو ما يُطالب به المطعون ضدهم في دعواهم محل الحكم الطعين ــ والذي خلا قانون الأحوال الشخصية الحالي من نصوص تُنظم هذا الحق (حق استضافة الصغير المحضون) أو تفوض السلطة التنفيذية في تنظيمه.



وكانت قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في ١٣ مارس الماضي، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل واستبداله بالاستضافة، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.



وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.



وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الإنفصال.

