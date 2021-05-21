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عمرو أديب عن جهود وقف إطلاق النار في غزة: فخور ببلدي وخبرتها وقدرتها

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على نجاح الجهود المصرية في وقف اطلاق النار في غزة، قائلا: "أنا لازم أكون فخور ببلدي وخبرتها وصبرها وقدرتها على تقديم الحل"، لافتا إلى أن قادة العالم أشادوا بالدور المصري لوقف اطلاق النار في غزة.
 
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر عندما تعاملت مع القضية الفلسطينية لا تتعامل مع الأمر كفصيل، ولكن تتعامل مع الوضع الفلسطيني ككل، مضيفا: "القاصي والداني رافع العلم المصري".

وأضاف أن إسماعيل هنية أشاد بالدور المصري في حل الوضع الفلسطيني، منوها بأن الرئيس الأمريكي أشاد بالدور المصري، معلقا: "الناس دي مش مضطرة تجاملك".

وأكد أن ما قامت به مصر يستحق كل التحية، مضيفا: "عندنا رئيس فاهم أبعاد القضية الفلسطينة.. مصر إيديها في الآتون، وكل الأجهزة المصرية كانت تعمل بشكل أوركسترالي"، منوها بأن مصر كانت محط أنظار العالم، وهو ما يعد نجاحا كبيرا لمصر، متابعا: "مصر حتى الآن لم تتحدث عن نفسها، ولم تكن تفكر إلا في المصلحة العامة للمنطقة".

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