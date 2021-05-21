استشاري علاقات أسرية: الزوجة ليست مكلفة بالعمل في المنزل وعملها تطوعي

قالت الدكتورة عبير حمدي، استشاري علاقات أسرية، إن هناك فرق بين صانع القرار ومصدر القرار في الحياة الزوجية، والرجل أو الزوج هو مصدر القرار، ويصدره بعد الرجوع إلى الزوجة والتناقش معها، مع العلم أن القيادة في المنزل تكون مشتركة بين الزوجين، ولكن بقوامة الرجل شرعا وهو أمر لا يقبل النقاش.



وأضافت حمدي، خلال برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة ليست مكلفة بالعمل داخل المنزل في الطبيخ والغسيل وتربية الأبناء شرعا، ويكون عملها داخل منزلها من باب التطوع وليس التكليف أبدا.



وتابعت الخبيرة في العلاقات الأسرية، أن الأم قائد المنزل وهي تقود المنزل في جميع المهام الزوجية، وهو حال كل الأمهات حول العالم، من حيث المذاكرة والطبخ والتنظيف والعمل وتربية الأبناء وغير ذلك، أن القيادة في منزل الزوجية تكون مشتركة ولكن تحت قوامة الرجل مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأمر حقيقة واقعية شرعا.

