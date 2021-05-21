عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي









استقر جهاز الكرة بالنادي الأهلي، على تحديد قائمة الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الثنائى مروان محسن وسعد سمير ضمن قائمة الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وتابع المصدر، أن الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقب بيتسو موسيماني، عدم احتياجه لخدمات الثنائي فى الموسم المقبل.





ويمتلك مروان محسن العديد من العروض المحلية فى الوقت الحالي، ونفس الأمر بالنسبة لسعد سمير الذى يعتبر مطلوب من أكثر من فريق فى الدوري المصري.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



