Advertisements

الشناوي: لم نحسم الصعود والخبرة ترجح كفتنا

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الاهلي لم يحسم الصعود حتى الآن، وإنه يأمل في حسم التأهل لنصف النهائي من بريتوريا، مثلما حدث الموسم الماضي والوصول إلى نصف النهائي.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل المران: "اللاعبون الكبار لديهم مسئولية كبيرة في مثل هذه المواجهات، وهذه ليست المباراة الأولى التي نشارك فيها أمام صن داونز، لعبنا أمامهم من قبل ثلاث مباريات. حضرنا إلى هنا في جنوب إفريقيا منذ أربعة أيام ونستعد بشكل جيد".

وتابع: "من قبل أن يتولى موسيماني مهمة قيادة الأهلي كنا نعمل ألف حساب لفريق صن داونز، ونحن سعداء بالعمل معه فهو شخصية متفهمة جدا ويجيد التعامل مع جميع اللاعبين، ويتناقش معنا كثيرا، وهناك علاقة احترام متبادل بينه وبيننا جميعا".

أخبار تهمك

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على غيابات ريال مدريد وفياريال قبل مباراة الغد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ يوم

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 10 ساعة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

إشارة جديدة من رمضان صبحي لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - رعب في الأهلي قبل مواجهة صن داونز لهذا السبب

منذ ساعة و 22 دقيقة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..مصادر: مصر تواصل إمداد الأردن بالكهرباء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

09:30 م

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

05:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله