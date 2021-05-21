الشناوي: لم نحسم الصعود والخبرة ترجح كفتنا

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الاهلي لم يحسم الصعود حتى الآن، وإنه يأمل في حسم التأهل لنصف النهائي من بريتوريا، مثلما حدث الموسم الماضي والوصول إلى نصف النهائي.





وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل المران: "اللاعبون الكبار لديهم مسئولية كبيرة في مثل هذه المواجهات، وهذه ليست المباراة الأولى التي نشارك فيها أمام صن داونز، لعبنا أمامهم من قبل ثلاث مباريات. حضرنا إلى هنا في جنوب إفريقيا منذ أربعة أيام ونستعد بشكل جيد".





وتابع: "من قبل أن يتولى موسيماني مهمة قيادة الأهلي كنا نعمل ألف حساب لفريق صن داونز، ونحن سعداء بالعمل معه فهو شخصية متفهمة جدا ويجيد التعامل مع جميع اللاعبين، ويتناقش معنا كثيرا، وهناك علاقة احترام متبادل بينه وبيننا جميعا".



