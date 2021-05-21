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مقتل قائد جيش نيجيريا في تحطم طائرة عسكرية

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر عسكرية، اليوم، في نبأ عاجل عن مقتل قائد جيش نيجيريا في تحطم طائرة. 

وأكدت ثلاثة مصادر عسكرية، اليوم، مقتل قائد الجيش النيجيري في حادثة تحطم طائرة عسكرية كان يستقلها.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء "رويترز" إن قائد جيش نيجيريا اللفتنانت جنرال، إبراهيم اتاهيرو، قتل في تحطم طائرة.

وأكدت القوات الجوية النيجيرية، في بيان صادر عنها، أن طائرة تابعة لها تحطمت قرب مطار كادونا الدولي، وأنها تحقق في سبب الواقعة.

ونعى السياسي والوزير النيجيري السابق، فيمي فاني كايود، على صفحته في "تويتر"، قائد الجيش النيجيري.

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