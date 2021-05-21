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مارسيليا يستهدف ضم مصطفى محمد مقابل 20 مليون يورو

الجمعة 21/مايو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يرغب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في الحصول على خدمات الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار إلى صفوف نادي جلاتا سراي التركي.

واوضحت صحيفة takvim التركية، أن نادي مارسيليا الفرنسي، رصد 20 مليون يورو، من أجل التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مصطفى محمد.

ويحاول نادي جالاتا سراي، برئاسة مصطفى جنكيز، تفعيل بند شراء مصطفى محمد من نادي الزمالك، من خلال دفع مبلغ 4 ملايين دولار، لضمه نهائياً.

وأكدت الصحيفة أن نادي سانت ايتيان الفرنسي، جدد رغبته في شراء هداف جالاتا سراي الحالي.

جدير بالذكر أن نادي سانت ايتيان، كان قريباً من ضم مصطفى محمد من الزمالك، إلا أن اللاعب انتقل في الأخير إلى نادي جلاتا سراي التركي، في يناير الماضي.

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