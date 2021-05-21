كلوب: اعتدت على التوتر والضغط حتى الجولة الأخيرة

اعتاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على التوتر قبل الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال المدرب الألماني، إنه سيعول على خبرته السابقة، حيث يتطلع لحسم المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.





ويملك تشيلسي 67 نقطة مقابل 66 نقطة لكل من ليفربول وليستر سيتي، في صراع ثلاثي على آخر مقعدين مؤهلين لدوري أبطال أوروبا، قبل الجولة الأخيرة بعد غد الأحد.





وكان ليفربول في المركز الثامن في مارس/آذار الماضي، حيث كان من غير المرجح تأهله لدوري الأبطال، لكن فريق المدرب الألماني خاض سلسلة من 9 مباريات بدون هزيمة ليقفز للمركز الرابع.





وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا قبل استضافة كريستال بالاس بعد غد "لا أتذكر موسما لم يكن صعبا علينا. اعتدت على التوتر والضغط حتى الجولة الأخيرة".





وتابع "لقد استعدنا بعض الاستقرار والثقة مرة أخرى. سجلنا في اللحظات المناسبة واستقبلنا أهدافا أقل".





ونوه "هذا ما كان علينا القيام به. لكن في مثل هذه المباريات، يمكن أن يحدث أي شيء. لا ينبغي لأي شخص أن يتوقع مباراة رائعة، أنا احترم بالاس كثيرا".





وفاز ليفربول على كريستال بالاس 7-0 في مباراة الدور الأول في ديسمبر/كانون أول الماضي، مما ساعد فريق كلوب على الحفاظ على فارق أهداف جيد مقارنة بليستر سيتي.





ومع ذلك قال كلوب، إن هذه المباراة ليس لها علاقة بمباراة أنفيلد بعد غد التي ستكون صعبة للغاية، ويأمل في أن يدفع حضور نحو 10 آلاف متفرج، الفريق للفوز.





وأضاف المدرب الألماني "لا يمكنك أن تتخيل كم أتطلع لرؤية 10 آلاف متفرج داخل أنفيلد. من المهم ألا نفقد صبرنا بعد دقيقة واحدة، نحن نريد أفضل مساندة".





وأتم "لم يكن أي شيء كما كان بدون الجماهير، كنا بحاجة للتعود على ذلك، وقد نجحنا بالفعل، لكن لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو. الجماهير تحدث الفارق. نحن جميعًا بحاجة للمساندة في الحياة، كرة القدم لعبة قائمة على العاطفة، كنا بمفردنا دون الجماهير".



