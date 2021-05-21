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الزمالك يقرر إعارة نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على إعارة لاعبه أحمد عيد الظهير الأيمن للفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

إعارة أحمد عيد لاعب الزمالك 

من جانبه يخطط مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز،  إدخال أحمد عيد في صفقة تبادلية خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعدما ابتعد اللاعب عن حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون.

وفي نفس السياق، كشف مصدر داخل الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون استقر على استبعاد أحمد عيد من قائمة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الموسم المقبل، نظرا لعدم التزام اللاعب بالتعليمات الفنية داخل الملعب.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة المصري ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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كارتيرون المصري الممتاز الزمالك أحمد عيد

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