وزير الخارجية يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي مع نظيره الإسرائيلي

عقب سامح شكري، وزير الخارجية، على نجاح الجهود المصرية في وقف اطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني تعرض لاعمال عسكرية ومصر عملت على احتواء الأمر، وإعفاء أهالي غزة من ويلات الأعمال العسكرية.



وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر قامت بدور الوساطة بين الأطراف، وتم احتواء الأمر، ولم تتسع رقعة المواجهة، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مطلع بشكل وثيق بكل التطورات حيث أن القضية الفلسطينية في أولويات الدولة المصرية.



وكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين وزير الخارجية الإسرائيلي، قائلا: "هناك اهتمام من الجانب الإسرائيلي للحفاظ على الهدنة".

