فرمان من موسيماني لإعادة هيكلة خط هجوم الأهلي

يدرس جهاز الكرة بالنادى الأهلى تدعيم صفوفه على مستوى خط الهجوم فى قائمة الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب حالة العقم التهديفي التي يعانس منها الفريق خلال الموسم الحالي





واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على عودة مهاجمه أحمد ياسر ريان في نهاية الموسم الجاري، بعد ظهوره بمستويات مميزه خلال فترة إعارته مع سيراميكا كليوباترا، لكن موسيماني رفض فكرة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق المعار لصفوف طلائع الجيش، إذا خرج اللاعب من حسابات جهاز الكرة رغم ظهوره بمستوى جيد مع فريقه بالموسم الحالى.





وأعطي موسيماني كذلك الضوء الأخضر لرحيل مروان محسن مهاجم الفريق، بنهاية الموسم الحالي.



