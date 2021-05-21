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فرمان من موسيماني لإعادة هيكلة خط هجوم الأهلي

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدرس جهاز الكرة بالنادى الأهلى تدعيم صفوفه على مستوى خط الهجوم فى قائمة الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب حالة العقم التهديفي التي يعانس منها الفريق خلال الموسم الحالي

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على عودة مهاجمه أحمد ياسر ريان في نهاية الموسم الجاري، بعد ظهوره بمستويات مميزه خلال فترة إعارته مع سيراميكا كليوباترا، لكن موسيماني رفض فكرة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق المعار لصفوف طلائع الجيش، إذا خرج اللاعب من حسابات جهاز الكرة رغم ظهوره بمستوى جيد مع فريقه بالموسم الحالى.

وأعطي موسيماني كذلك الضوء الأخضر لرحيل مروان محسن مهاجم الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، في تمام الثالثة عصر السبت المقبل الموافق الثاني والعشرين من مايو الجاري، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في إطار إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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موسيماني مواجهة صن داونز الدوري المصري الاهلي إعادة هيكل

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