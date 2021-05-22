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الهيئة الدولية للمسرح تنعى الفنان الكبير سمير غانم
السبت 22/مايو/2021 - 12:12 ص
مي مرسي
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نعت الهيئة الدولية للمسرح الفنان العربي الكبير سمير غانم، الذي توفي بعد اصابته بفايروس كورونا.
وقال رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا في الهيئة الدولية للمسرح نبأ وفاة الفنان الكبير وصانع الفرح سمير غانم، الذي عشق المسرح منذ بداياته في ثلاثي أضواء المسرح، ووضع بصمته المتميزة على السينما العربية في مئات الأعمال التي قدمها".
وأضاف: "نشعر اليوم بالحزن لفقدنا الكبير لقامة فنية غيرت شكل الكوميديا العربية تاركا اثرا لا يمكن للايام ان تمحيه، لقد قدم سمير غانم أكثر من 300 عمل مسرحي وسينمائي ارتبط بها الجمهور حتى اللحظة".
وتابع: "سنفتقد الضحكات التي رسمها سمير غانم على وجوهنا، كما سنفتقد عطاءه الغزير، مؤكدين ان أدواره القوية وإرثه الفني سيبقى خالدًا في ذاكرة محبيه".
وتوجه الأفخم باسمه وباسم الهيئة الدولية للمسرح لأسرة الفقيد بأحر التعازي، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله برحمته، ويسكنه فسيح جناته.
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