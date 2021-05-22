الهيئة الدولية للمسرح تنعى الفنان الكبير سمير غانم



نعت الهيئة الدولية للمسرح الفنان العربي الكبير سمير غانم، الذي توفي بعد اصابته بفايروس كورونا.



وقال رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا في الهيئة الدولية للمسرح نبأ وفاة الفنان الكبير وصانع الفرح سمير غانم، الذي عشق المسرح منذ بداياته في ثلاثي أضواء المسرح، ووضع بصمته المتميزة على السينما العربية في مئات الأعمال التي قدمها".



وأضاف: "نشعر اليوم بالحزن لفقدنا الكبير لقامة فنية غيرت شكل الكوميديا العربية تاركا اثرا لا يمكن للايام ان تمحيه، لقد قدم سمير غانم أكثر من 300 عمل مسرحي وسينمائي ارتبط بها الجمهور حتى اللحظة".



وتابع: "سنفتقد الضحكات التي رسمها سمير غانم على وجوهنا، كما سنفتقد عطاءه الغزير، مؤكدين ان أدواره القوية وإرثه الفني سيبقى خالدًا في ذاكرة محبيه".



‏‎وتوجه الأفخم باسمه وباسم الهيئة الدولية للمسرح لأسرة الفقيد بأحر التعازي، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله برحمته، ويسكنه فسيح جناته.