وزير الخارجية: هدف مصر الحفاظ على الشعب الفلسطيني وهوية القدس



وأضاف أن الشعب الفلسطيني، وأهالي غزة تعرضوا لاعمال عسكرية لها تأثير بالغ على قطاع غزة، ومصر كانت تعمل على احتواء ذلك الأمر، والوصول إلى وقف اطلاق النار، منوها بأن أجهزة الأمن المصرية ممثلة في جهاز المخابرات المصرية تواصلت مع الطرفين في حماس وإسرائيل.



وأكد أنه لابد من التعامل مع الوضع بحذر واهتمام، وإرسال الوفدين الأمنيين الغرض منه تثبيت الهدنة، وعدم حدوث أي شيىء يكسر الهدنة، منوها بأن بعد التوصل للهدنة يجب أن يلتفت الجميع إلى ان تكرار مثل هذا الصدام هو نتيجة تعثر العملية السياسية.



وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر تستهدف الحفاظ على الشعب الفلسطيني من أي أضرار تلحق به، والحفاظ على هوية القدس، ومنع أي اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.