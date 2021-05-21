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والدة الشهيد إسلام مشهور تدخل في نوبة بكاء: "ابني عاش رجل واستشهد بطل"

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت والدة الشهيد إسلام مشهور، شهيد حادث الواحات،: "أنا فخور بابني، وفخورة إني ربيت راجل وعاش راجل كان نفسه يعمل حاجة لبلده"، لافتة إلى أنه كان يتمنى أن ينول الشهادة.

وتابعت خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم"،: "ابني استشهد بطل، وكان شجاع ومضحي بحبه لبلده، ابني كان راجل، وكان أول شهيد في حادث الواحات، ابني لما اتصاب محسش بالإصابة بتاعته ونطق الشهادة وابتسم ابتسامة شديدة".

وأضافت: "منهم لله إنتوا مش هتقدروا علينا إحنا عندنا إرادة وعزمة إننا نحافظ على بلدنا بدمنا، ومش هنسمحلكم تخربوا البلد أو تعملوا أي حاجة مش كويسة".

وذكرت أنها تابعت مسلسل الاختيار، وانهارت لحظة استشهاد ابني وحسيت بالفخر والعزة، وانهارت على الهواء، قائلة: "حسيت إن ابني إللي قدامي في المسلسل بس رفعت راسي، ابني عاش بطل ومات بطل".

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