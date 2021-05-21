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عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة مواجهة المصري البورسعيدي، المقررة إقامتها يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

في خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي وسيف فاروق جعفر.

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

وضم الجهاز الفني للزمالك، إمام عاشور للقائمة، نظراً لدخول الفريق معسكراً مغلقا قبل مواجهة المصري والإسماعيلي والجونة، حيث من المقرر أن يعود للمشاركة في المباريات عقب انتهاء مدة إيقافه.

ويحتل الزمالك صدارة بطولة الدوري برصيد ٥١ نقطة وذلك بعد مرور ٢٣ جولة من عمر المسابقة.

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