شاهد.. ما قاله وزير الخارجية على الاتصال الهاتفي بين السيسي ونظيره الأمريكي

رد سامح شكري، وزير الخارجية، على وصف "واشنطن بوست" للاتصال الهاتفي الذي دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي بعد التوصل لإتفاق وقف اطلاق النار في غزة، أنه كسر الجليد بين الرئيسين.



وقال "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يكن هناك جليد من الأساس بين الرئيسين، مشيرا إلى أن الجانبين يصفان العلاقات المصرية الأمريكية بأنها علاقات استراتيجية.



وأضاف أن الإدارة الأمريكية إدارة جديدة، وكان لها أولويات على مستوى الساحة الداخلية، ولكن الاتصالات بين أجهزة الدولتين كانت مستمرة، وتوجت بالحديث الهاتفي بين الرئيسين، منوها بأن هناك تقدير من جانب الرئيس بايدن للدور المصري في القضية الفلسطينية.

