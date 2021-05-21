الكشف عن فرص علي معلول من المشاركة في مواجهة صن داونز بدوري الأبطال





تضاءلت فرص مشاركة النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





فرص مشاركة غير معلول أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل، حيث حسم المارد الأحمر مواجهة الذهاب بثنائية نظيفة.





وتعافي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، إلا أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو يفضل اراحته وعدم المغامرة به أمام صن داونز.







