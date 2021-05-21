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سولشاير يصدم جماهير اليونايتد قبل مواجهة فياريال بنهائي اليوروباليج

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
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استبعد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشاركة مدافع الفريق وقائده هاري ماجواير في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي أمام فياريال الإسباني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن ماجواير أصبح جزء لا يتجزأ من تشكيلة مانشستر يونايتد، بعدما انتقل في صفقة انتقال كبيرة من ليستر سيتي في عام 2019، حيث كان المدافع قد تعرض لإصابة أجبرته على الخروج من مباراة الفريق أمام أستون فيلا في التاسع من مايو المقبل، وذلك بعد تدخل قوي من أنور الغازي لاعب الفريق المنافس.

وعانى ماجواير من إصابة في أربطة الكاحل بعد التدخل القوي، لكن سولشاير كان قد أبدى تفاؤله بعودة قائد الفريق للمشاركة في المباراة النهائية في مدينة جدانسك البولندية يوم الأربعاء المقبل.

ورغم ذلك فإن إيجابية سولشاير حول عودة اللاعب الدولي الإنجليزي تضاءلت، بعدما توقع المدير الفني النرويجي، اليوم الجمعة، غياب ماجواير عن مباراة فياريال.

وقال المدرب النرويجي عن الصور التي التقطت لماجواير وهو يسير بدون عكازين مساء أمس الخميس: "أنه يمشي لكن هناك مسافة طويلة من المشي إلى الجري، لكي أكون صادقا، لا أعتقد أنه سيكون متواجدا في جدانسك".

وأضاف: "لكنني كما قلت في مرات عديدة، سأمنحه فرصة حتى يوم الثلاثاء، في آخر تدريب للفريق لأرى إذا ما كان بإمكانه المشاركة".

وتابع: "إنه يتحسن بثبات لكن الأربطة تحتاج إلى وقت للشفاء بشكل كامل".

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