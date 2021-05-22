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هل يمكن إجراء مفاوضات "فلسطينية - إسرائيلية" على الأراضي المصرية؟.. وزير الخارجية يجيب

السبت 22/مايو/2021 - 02:50 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
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كشف سامح شكري، وزير الخارجية، حقيقة ما يتردد بشأن أن مصر قد تدعو لإجراء مفاوضات "فلسطينية – إسرائيلية" على الأراضي المصرية، قائلا: "علينا أن نتشاور مع الطرفين والشركاء الدوليين".

وقال "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن هذا لا يستغرب على مصر، وهو امر وارد أن يحدث مستقبلا، ولكن في الوقت الراهن نحن نركز على تثبيت الهدنة، وعلى فتح قنوات التواصل مع الجانبين والشركاء الدوليين.

وأضاف أن هدفنا اسئناف المفاوضات والوصول لنتيجة، حيث أن المفاوضات استمرت لسنوات طويلة، ولكن لم تسفر عن النتيجة المرجوة، منوها بأن الاحداث العالية وقدر المعاناة يحتم أن يعي كل الأطراف أن المصلحة لهما وللمنطقة تستوجب الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.

وعن الوضع في الشيخ جراح، أوضح أن التدخل المصري منذ العشر الأواخر من رمضان كان للتحذير من ضرورة الكف عن إتخاذ أي اجراءات استفزازية تزيد من الاستيطان، مشددا على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن أي إجراءات استفزازية من شأنها أن تصعد من الأحداث مرة أخرى، والهدنة جاءت لتهدئة الأوضاع..

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