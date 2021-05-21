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عاجل| مصر تقدم أضخم قافلة مساعدات لقطاع غزة

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تقديم مصر اضخم قافلة مساعدات لقطاع غزة عبارة عن 130 شاحنة محملة بعدد 2500 طن مواد غذائية، وأدوية، وألبان اطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق «تحيا مصر».

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن تلك القافلة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

جاء ذلك بعد نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين في قطاع غزة.

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