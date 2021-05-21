Advertisements

جهاد جريشة لـ "الفجر": من الممكن إنهاء مسيرتي التحكيمية لهذا السبب.. والقرار ليس نهائي

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

كشف جهاد جريشة الحكم الدولي عن حقيقة اعتزاله التحكم بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة كبيرة، كان أبرزها تمثيل مصر فى كأس العالم فى روسيا عام  2018.

وكان جهاد جريشة قد كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:" خطوات قليلة جدا وأنهي مشوار 25 سنة تحكيم".

وقال جريشة فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي:" كل ما كتبته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صحيح، هناك بالفعل عرض جيد لى وأتمنى من الله التوفيق " ربنا يسهل الأمور" ووقتها سيكون هناك قرار بإنهاء مشواري".

وأضاف:" بالطبع هناك احتمالية لإنهاء مشواري فى حال التوفيق خلال الفترة المقبلة خلال العرض المتواجد لي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جهاد جريشة جريشة الفجر الدوري المصري

أخبار تهمك

موعد حسم ريال مدريد لصفقة مبابي

منذ نصف ساعة

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يدرس ضم 4 صفقات مدوية لصالح الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ 34 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة منح جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقرر إعارة نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل..مصادر: مصر تواصل إمداد الأردن بالكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 12 ساعة

إشارة جديدة من رمضان صبحي لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مطالب بتعيين جهاد جريشة حكما لنهائي كأس العالم

عماد متعب: "واضح أن ربنا كرمني.. ومحدش يغير مبادئه"

جريشة ورفاقه يتألقون فى إدارة موقعة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية

أول تعليق من جهاد جريشة بعد قرار إيقافه 6 أشهر

شوبير: رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في أمم إفريقيا 2019

أول تعليق من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف (صورة)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

09:30 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله