جهاد جريشة لـ "الفجر": من الممكن إنهاء مسيرتي التحكيمية لهذا السبب.. والقرار ليس نهائي





كشف جهاد جريشة الحكم الدولي عن حقيقة اعتزاله التحكم بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة كبيرة، كان أبرزها تمثيل مصر فى كأس العالم فى روسيا عام 2018.





وكان جهاد جريشة قد كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:" خطوات قليلة جدا وأنهي مشوار 25 سنة تحكيم".





وقال جريشة فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي :" كل ما كتبته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صحيح، هناك بالفعل عرض جيد لى وأتمنى من الله التوفيق " ربنا يسهل الأمور" ووقتها سيكون هناك قرار بإنهاء مشواري".





وأضاف:" بالطبع هناك احتمالية لإنهاء مشواري فى حال التوفيق خلال الفترة المقبلة خلال العرض المتواجد لي".



